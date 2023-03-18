Гари Невилл уверен, что «Ливерпуль» может обойти «Ньюкасл» в турнирной таблице Премьер-лиги, потому что у «красных» больше опыта.

В эфире Sky Sports экс-игрок «Манчестер Юнайтед» оценил перспективы команд, сражающихся за место в четверке АПЛ:

«В последний пяти или шести матчах все будет зависеть от того, есть ли у «Ньюкасла» соответствующий опыт. У «Тоттенхэма» он есть, у «Ливерпуля» он есть, у «Манчестер Юнайтед» тоже. В следующих десяти матчах «Ньюкаслу» предстоит проявить себя. Если они финишируют пятыми или шестыми, мы все равно будем говорить, что для них этот сезон был фантастическим. Я абсолютно ошеломлен их нынешним положением в турнирной таблице. В начале сезона я думал, что «Ньюкасл» будет где-то седьмым или восьмым».

После 26-ти игр в Премьер-лиге «Ньюкасл» расположился на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 47 очков. «Ливерпуль» идет следом, на счету команды Клоппа 42 очка.

Согласны с мнением Невилла? Смогут ли «красные» финишировать в четверке лучших?