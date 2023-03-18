Куивин устал сидеть на лавке.

«Ливерпуль» выставил на продажу Куивина Келлехера. Как сообщает Football Insider, «красные» уже получили несколько предложений по вратарю, и они все в рассмотрении.

Ранее авторитетный источник в «Ливерпуле» Джеймс Пирс заявил, что мерсисайдцы планируют расстаться со вторым вратарем.

Келлехер был дублером Алиссона в течение последних трех лет. Однако каждый раз, когда молодой вратарь получал игровое время, он выступал почти безупречно. Он трижды становился героем послематчевых пенальти в Кубке.

Абсолютно логично, что ирландец не хочет дальше сидеть на скамейке запасных в «Ливерпуле», учитывая, что в другом клубе он может получать регулярное игровое время в следующем сезоне.

Согласно сайту Transfermarkt, Келлехер оценивается в 8 миллионов евро, но можно предположить, что «Ливерпуль» потребует более высокую плату за 24-летнего игрока, прошедшего клубную академию.