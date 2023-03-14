Но для этого команде придется постараться.

Вирджил ван Дейк считает, что «Ливерпулю» необходимо квалифицироваться в Лигу чемпионов, чтобы получить «качественное» подкрепление этим летом.

На данный момент мерсисайдцы занимают 6-ю строчку в турнирной таблице, отставая от «Тоттенхэма» на 6 очков. Защитник «красных» уверен, что команде предстоит потрудиться в преддверии ключевого трансферного окна, когда в составе произойдут значительные изменения.

Для многих игроков потребуются замены. Роберто Фирмино решил, что покинет клуб в качестве свободного агента, у Наби Кейты, Алекса Окслейд-Чемберлена и Джеймса Милнера заканчиваются контракты, а Артур наверняка вернется в «Ювентус».

В разговоре с The Athletic Вирджил заявил:

«Очевидно, что игроки собираются уходить. Это уже известно, поэтому, если мы хотим быть сохранять свой уровень, как в последние пять лет, нам нужны качественные новые игроки, особенно после ухода этих футболистов. Все знают, что это будет очень сложно. Будет очень сложно найти подходящих игроков, но в этой ситуации клуб должен делать свою работу.

У нас еще много игр, и мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов. Думаю, это также поможет привлечь лучших игроков мира. Это работает не всегда, но определенно нам поможет».

А как вам кажется, кто мог бы стать идеальным усилением для «Ливерпуля»?