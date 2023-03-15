Мечтает увидеть любимую команду вживую.

После нескольких лет замораживания цен с августа цены на билеты на домашние матчи «Ливерпуля» подорожают. Болельщики «красных» решили поделиться своим опытом пребывания в списке ожидания абонементов. Один из них впечатлил тем, как долго он пытается попасть на «Энфилд».

Повышение цен может помочь фанату, который рассказал, что не может достать себе абонемент на домашний стадион клуба, уже более тридцати лет. Он находится в списке ожидания.

Его зовут Пол Грин и он отметился под обсуждением того, сколько дополнительных мест появится в связи с последним повышением цен. Когда его спросили, как долго он ждал, Грин сказал, что он был в списке с 1991 года, то есть почти 32 года.

Другие фанаты «Ливерпуля» также решили поделиться своими историями:

💭 Мой папа включил меня в список, когда я родился − в 2000 году. С тех пор прошло 23 года, но я до сих пор не получил возможности.

💭 Мой отец получил один в прошлом сезоне. Он был в списке с 1990 года.

💭 Подал себя в список еще в 2001 году. Сейчас я 20-тысячный в списке ожидания. Похоже, что я просто не доживу.

💭 Честно говоря, все владельцы сезонных абонементов исчезнут лет через десять. Надеюсь, что они не передадут их следующему поколению.

Однако один из болельщиков не поверил в такие истории:

💭 Не может такого быть, что с 1991 года у него не было возможности получить абонемент. До Стамбула билеты на матчи были в изобилии, а уже после все изменилось.