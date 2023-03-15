Верит в шансы команды Клоппа.

Бывший игрок «Ливерпуля» и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер был частью команды, которая выиграла финал Лиги чемпионов 2005 года против «Милана», который тогда тренировал Анчелотти, проигрывая после первого тайма 0:3.

Джейми решил сослаться на тот знаменитый второй тайм в Стамбуле и сказал, что «Ливерпуль» обязан забить первый гол в матче против «Мадрида», чтобы иметь шансы на проход дальше. Первый матч, сыгранный дома, завершился проигрышем английского клуба − 2:5. В интервью The Athletic легенда «красных» сказал следующее:

«Вызов, стоящий сейчас перед «Ливерпулем», не такой крупный, как тот, который стоял перед нами тогда. У нас было всего 45 минут, чтобы вернуться после трех пропущенных мячей, тогда как у нынешнего клуба есть целых 90 минут. Вот почему я бы сказал, что у Стамбула есть некое преимущество, даже если «Ливерпуль» справится сегодня на «Бернабеу».

Самое главное, что «Ливерпуль» должен сделать − забить первым. Это жизненно важно. Они должны начать игру быстро. Отыгранный один мяч дает нам веру и что-то, что может стать основой. Это именно то, что случилось с нами, когда забил Джеррард».

Когда клуб сделал камбэк в игре против «Барселоны» в 2019 году (4:0), «красные» забили ранний гол на «Энфилде». Дивок Ориги тогда отправил мяч в сетку уже на 7 минуте. Трех голов во втором тайме было достаточно, чтобы обеспечить общую победу со счетом 4:3. Дубли были на счету Ориги и Вейналдума.