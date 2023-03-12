Сезон 2022/23 в самом разгаре, и «Ливерпуль» хочет исправить ситуацию в оставшиеся несколько месяцев кампании.

Юрген Клопп надеется, что с этого момента его лучшие игроки будут доступны, а кризис травм, который преследовал команду, наконец-то закончился.

Мохамед Салах является лидером по количеству игрового времени в составе «красных» (3,233 мин), за ним следует Алиссон (3,150) и Трент (2,695).

Вот топ-10 наиболее часто используемых Юргеном Клоппом футболистов «Ливерпуля» в этом сезоне: