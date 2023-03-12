LFC 2020
Блог

Салах первый, Хендерсон не в топ-10: смотрим на лидеров «Ливерпуля» по количеству игрового времени в этом сезоне

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Сезон 2022/23 в самом разгаре, и «Ливерпуль» хочет исправить ситуацию в оставшиеся несколько месяцев кампании.

Юрген Клопп надеется, что с этого момента его лучшие игроки будут доступны, а кризис травм, который преследовал команду, наконец-то закончился.

Мохамед Салах является лидером по количеству игрового времени в составе «красных» (3,233 мин), за ним следует Алиссон (3,150) и Трент (2,695).

Вот топ-10 наиболее часто используемых Юргеном Клоппом футболистов «Ливерпуля» в этом сезоне:

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий