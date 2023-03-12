Салах первый, Хендерсон не в топ-10: смотрим на лидеров «Ливерпуля» по количеству игрового времени в этом сезоне
Сезон 2022/23 в самом разгаре, и «Ливерпуль» хочет исправить ситуацию в оставшиеся несколько месяцев кампании.
Юрген Клопп надеется, что с этого момента его лучшие игроки будут доступны, а кризис травм, который преследовал команду, наконец-то закончился.
Мохамед Салах является лидером по количеству игрового времени в составе «красных» (3,233 мин), за ним следует Алиссон (3,150) и Трент (2,695).
Вот топ-10 наиболее часто используемых Юргеном Клоппом футболистов «Ливерпуля» в этом сезоне:
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