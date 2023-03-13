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«Он любимчик СМИ». На Ван Дейка с критикой набросился экс-игрок, который провел в АПЛ всего 66 матчей

Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Бывший защитник «Челси» и «Тоттенхэма» Джейсон Канди, который провел в общей сложности 66 матчей в Премьер-лиге за оба лондонских клуба вместе взятых, мощно прошелся по Ван Дейку.

В эфире Talksport он заявил, что Вирджила нельзя сравнивать с Терри и Фердинандом:

«Думаю, его очень переоценивают. Он любимчик СМИ. Нет сомнений в том, что он блестящий защитник, но он совершает слишком много ошибок, которые, как я думаю, остаются незамеченными. У него такой вялый стиль бега. Кажется, что он пытается потянуть время, но у него просто медленная реакция. В матче с «Борнмутом» он показал плохую игру. Знаю, что травма повлияла на его футбол. Но тот гол Биллинга Ван Дейк привез не из-за травмы. Как только Соланке ушел от Ван Дейка, Вирджил остановился и неправильно оценил ситуацию, как мне показалось. Люди сравнивают его с Джоном Терри и Рио Фердинандом, но он даже близко не из их лиги».

Действительно, в матче против «Борнмута» Вирджил немного помог сопернику с голом. Нельзя отрицать и то, что после травмы уровень голландца заметно снизился.

Но называть Ван Дейка переоцененным защитником кажется плохой идеей. Особенно странно слышать подобную критику от человека, который не выиграл ни одного солидного трофея.

Что думаете о словах Канди?

2 комментария

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Liverpool_YNWA
Если брать один конкретный сезон, то до Ван Дейка как до луны и Терри и Фердинанду, но если говорить о карьере в целом, то конечно же Терри и Фердинанд провели фантастическую карьеру. К сожалению травма сильно выбили из колеи Ван Дейка и даже не смотря на фантастический прошлый сезон он и близко не тот((
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Станислав Березнев
Это кто?
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