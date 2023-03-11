Странный выбор.

Дом форварда сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамеда Салаха был ограблен. Племянник египтянина проходил мимо и увидел, что окна открыты.

Парень вызвал полицию, которая проникла в дом и увидела там полный беспорядок. Позже выяснилось, что грабители вынесли несколько спутниковых ресиверов.

По факту крыжи проводится расследование. Правоохранительные органы уже опросили сотрудников службы безопасности и изъяли запись камер видеонаблюдения. Пока не ясно, кто совершил кражу и почему воры забрали именно такой груз.

Инцидент произошел в этот уикенд. Для Мохамеда Салаха он стал кошмарным: игрок не реализовал пенальти, а «Ливерпуль» проиграл «Борнмуту» со счетом 1:0.

Теперь команда отправится в «Мадрид», чтобы попытаться отыграться после первого матча, который завершился со счетом 5:2.