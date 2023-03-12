Спокойно можно воспринимать за оправдание этому неровному сезону.

Издание The Times подсчитало количество игр, которые были вынуждены пропустить из-за травм игроки команд АПЛ. «Ливерпуль» предсказуемо показал худший результат, но особенно впечатляет разрыв между самой здоровой командой и мерсисайдцами.

Один из основных конкурентов «Ливерпуля» в борьбе за место в четверке − «Тоттенхэм» − более чем в два раза реже травмируется, чем команда Клоппа. А вот ситуация в «Ньюкасле» трудно назвать хорошей. «Брайтон» же, который долгое время был одним из основных претендентов на зону ЛЧ, показывает удивительную стойкость.

Как справедливо недавно замечал Юрген, проблема не в недостатке игроков, а в том, что здоровым игрокам приходится играть слишком часто. Как только травмированные игроки выздоравливают те, кто их заменял, также получают повреждения из-за плотного графика игр. Также стоит отметить, как сложно работать над тактикой и планом на игру, когда не знаешь, кто завтра будет здоров.

Правда, нельзя не отметить и тот факт, что защита «Ливерпуля», где происходит наименьшее количество травм, в этом сезоне не отличается надежностью.