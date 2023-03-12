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У «Ливерпуля» есть неудобное время для игр: проиграли все 5 матчей, 3 из них – команде с 20-го места

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«Ливерпуль» набрал неплохую форму, но в субботу неожиданно уступил «Борнмуту» (0:1), упустив все моменты. А Мо Салах впервые не попал в створ с пенальти.

Фанаты обратили внимание на неочевидную закономерность: команда Клоппа испытывает проблемы с ранними матчами.

Arsenal loss leaves Klopp's Liverpool scrambling to keep up | Reuters

В этом сезоне «Ливерпуль» пять раз начинал игры в 12:30: • 2:2 с «Фулхэмом»;

• 0:0 с «Эвертоном»;

• 0:1 с «Ноттингемом»;

• 0:0 с «Челси»;

• 0:1 с «Борнмутом».

Ужаса добавляет факт, что три матча были сыграны с командами, которые на момент встречи находились на 20-м месте.

2 комментария

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Вася Столяр
Это когда Ливерпуль успел набрать неплохую форму?
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Руслан Кикин
с сити ещё будем рано играть
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