У «Ливерпуля» есть неудобное время для игр: проиграли все 5 матчей, 3 из них – команде с 20-го места
«Ливерпуль» набрал неплохую форму, но в субботу неожиданно уступил «Борнмуту» (0:1), упустив все моменты. А Мо Салах впервые не попал в створ с пенальти.
Фанаты обратили внимание на неочевидную закономерность: команда Клоппа испытывает проблемы с ранними матчами.
В этом сезоне «Ливерпуль» пять раз начинал игры в 12:30: • 2:2 с «Фулхэмом»;
• 0:0 с «Эвертоном»;
• 0:1 с «Ноттингемом»;
• 0:0 с «Челси»;
• 0:1 с «Борнмутом».
Ужаса добавляет факт, что три матча были сыграны с командами, которые на момент встречи находились на 20-м месте.
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