Просто стоял и смотрел.

Вирджил ван Дейк показал совершенно невнятную оборону в матче против «Борнмута» и допустил гол в ворота своей команды.

«Красные» ярко начали игру, создав несколько отличных моментов, а Гакпо даже забил гол, который отменили из-за офсайда. Но именно хозяева поля, аутсайдеры Премьер-лиги, неожиданно вырвались вперед.

Филип Биллинг забил после точного прострела Данго Уаттары, влегкую убежавшего от ван Дейка.

Сначала Вирджил отчаянно пытался догнать полузащитника «Борнмута», попутно споткнувшись, а после он просто встал и стал наблюдать, как мяч залетает в ворота мерсисайдцев.

Это явно не то, чего стоило ожидать от голландского защитника, который обычно силен в противостояниях один на один.

У ван Дейка также был огромный шанс сравнять счет в пользу «Ливерпуля» ближе к концу тайма, когда он практически в одиночку оказался в штрафной с мячом, но каким-то образом он пробил мимо.