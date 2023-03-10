Что случилось с ван Дейком? Кошмарно отыграл в обороне и позволил «Борнмуту» забить
Просто стоял и смотрел.
Вирджил ван Дейк показал совершенно невнятную оборону в матче против «Борнмута» и допустил гол в ворота своей команды.
«Красные» ярко начали игру, создав несколько отличных моментов, а Гакпо даже забил гол, который отменили из-за офсайда. Но именно хозяева поля, аутсайдеры Премьер-лиги, неожиданно вырвались вперед.
Филип Биллинг забил после точного прострела Данго Уаттары, влегкую убежавшего от ван Дейка.
Сначала Вирджил отчаянно пытался догнать полузащитника «Борнмута», попутно споткнувшись, а после он просто встал и стал наблюдать, как мяч залетает в ворота мерсисайдцев.
Это явно не то, чего стоило ожидать от голландского защитника, который обычно силен в противостояниях один на один.
У ван Дейка также был огромный шанс сравнять счет в пользу «Ливерпуля» ближе к концу тайма, когда он практически в одиночку оказался в штрафной с мячом, но каким-то образом он пробил мимо.
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