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«Короля заставил плакать короля». Стивен Джеррард рассказал Салаху о реакции Кенни Далглиша на его гол в финале ЛЧ

Кенни Далглиш Кенни Далглиш
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
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Стивен Джеррард побеседовал с Мохамедом Салахом в новом видео для LFC TV.

Стивен признался, что пенальти египтянина в финале Лиги чемпионов в 2019 году произвел сильное впечатление на легенду «Ливерпуля» сэра Кенни Далглиша, Джеррард даже видел слезы у него на глазах.

«Я был на стадионе, как болельщик по приглашению клуба, я видел, как на твой гол отреагировал Кенни Далглиш. Так что я навсегда запомню, что ты заставил короля плакать – король заставил плакать короля».

Салах, который реализовавший пенальти в финале турнира, признался: «Я не хочу лгать, я передумал, как буду бить в последнюю секунду перед ударом».

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Талгат Нугманов
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