Стивен Джеррард побеседовал с Мохамедом Салахом в новом видео для LFC TV.

Стивен признался, что пенальти египтянина в финале Лиги чемпионов в 2019 году произвел сильное впечатление на легенду «Ливерпуля» сэра Кенни Далглиша, Джеррард даже видел слезы у него на глазах.

«Я был на стадионе, как болельщик по приглашению клуба, я видел, как на твой гол отреагировал Кенни Далглиш. Так что я навсегда запомню, что ты заставил короля плакать – король заставил плакать короля».

Салах, который реализовавший пенальти в финале турнира, признался: «Я не хочу лгать, я передумал, как буду бить в последнюю секунду перед ударом».