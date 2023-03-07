Потрясающая результативность.

По количеству передач Энди Робертсон обогнал большинство легенд Премьер-лиги, таких как Эден Азар, Хуан Мата и Месут Озил.

Теперь у Робертсона 55 ассистов в Премьер-лиге и он опередил вышеупомянутых игроков, которые перед уходом из лиги сделали 54 ассиста.

Даже Мохамед Салах (54 результативные передачи) тоже отстает от Робертсона. Этот показатель прекрасно демонстрирует, насколько блестяще защитник помогает своей команде создавать голы.

Всего у Энди 80 ассистов на клубном уровне, из них 61 за «Ливерпуль». Это делает его одним из самых результативных крайних защитников в игре, особенно учитывая его возраст — ему всего 28 лет. Шотландец уже вышел на первое место в АПЛ среди защитников с максимальным количеством ассистов.

Этой цифры он достиг, оформив результативную передачу в воскресном матче, где «Ливерпуль» уничтожил «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0.