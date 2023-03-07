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В матче против «Манчестер Юнайтед» Нуньес мог вновь проявить характер и получить красную карточку. К счастью, Салах был рядом

Мохамед Салах Мохамед Салах
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Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
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Успел за считанные секунды ⚡️

Салаху пришлось продемонстрировать чудеса реакции, чтобы Дарвин Нуньес снова не получил красную карточку во время их столкновения с «Манчестер Юнайтед».

В воскресенье команда Клоппа нанесла худшее поражение «Манчестер Юнайтед» с 1931 года, обыграв манкунианцев со счетом 7:0.

Во время матча, когда «красные» вели 4:0, на 68-й минуте Люк Шоу повалил Нуньеса на землю и слегка подтолкнул его коленом. Нуньес моментально взбесился, ударил соперника по ноге и уже был готов разобраться с защитником «красных дьяволов», но Салах успел вмешаться.

Мо среагировал быстро и в эту же секунду подлетел к Нуньесу. Он удерживал его достаточно долго, чтобы дать Шоу уйти.

Дарвин заработал репутацию вспыльчивого человека после того, как он получил красную карточку в матче против «Кристал Пэлас» в своем дебютном матче на «Энфилде».

Какое счастье, что Мо был рядом, иначе бы «Ливерпуль» мог снова лишиться нападающего на ближайшие матчи.

 

4 комментария

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Vitalijus Bilevicius
Дарвин заработал репутацию вспыльчивого человека после того, как он получил красную карточку в матче против «Кристал Пэлас» в своем дебютном матче на «Энфилде».

что за ерунда??? не был, не был вспыльчивым и вдруг заработал репутацию? всегда таким был
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Axl_rose
Весна молодость вкус крови, принципиального соперника. Вот и всплеск.
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Андрей Романов
Какой же Дарвин дурной в этом плане, талантливый безусловно, но дурной
+4
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Матвей Бондарев
В этот момент я Салаха просто возблагодарил мысленно за то, что он есть в нашей любимой команде.
+11
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