В матче против «Манчестер Юнайтед» Нуньес мог вновь проявить характер и получить красную карточку. К счастью, Салах был рядом
Успел за считанные секунды ⚡️
Салаху пришлось продемонстрировать чудеса реакции, чтобы Дарвин Нуньес снова не получил красную карточку во время их столкновения с «Манчестер Юнайтед».
В воскресенье команда Клоппа нанесла худшее поражение «Манчестер Юнайтед» с 1931 года, обыграв манкунианцев со счетом 7:0.
Во время матча, когда «красные» вели 4:0, на 68-й минуте Люк Шоу повалил Нуньеса на землю и слегка подтолкнул его коленом. Нуньес моментально взбесился, ударил соперника по ноге и уже был готов разобраться с защитником «красных дьяволов», но Салах успел вмешаться.
Мо среагировал быстро и в эту же секунду подлетел к Нуньесу. Он удерживал его достаточно долго, чтобы дать Шоу уйти.
Дарвин заработал репутацию вспыльчивого человека после того, как он получил красную карточку в матче против «Кристал Пэлас» в своем дебютном матче на «Энфилде».
Какое счастье, что Мо был рядом, иначе бы «Ливерпуль» мог снова лишиться нападающего на ближайшие матчи.
что за ерунда??? не был, не был вспыльчивым и вдруг заработал репутацию? всегда таким был