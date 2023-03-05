«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» со счетом 7:0. Салах оформил дубль в ворота «дьяволов», а также записал на свой счет два ассиста.

Когда Мо забил второй мяч, который стал шестым голом «красных», египтянин не выдержал и снял футболку.

Разумеется, за это арбитр показал Салаху желтую. Правда, Мо не выглядел расстроенным, его реакция на «горчичник» бесценна.

Один болельщик написал в соцсетях: «Это лучшая желтая карточка в истории футбола. Мо абсолютно счастлив».

И один любопытный факт! С тех пор как Салах присоединился к «Ливерпулю», он получил больше желтых карточек за празднования в матчах с «МЮ» на «Энфилде», чем за этот же период «красные дьяволы» забили голов на «Энфилде».

Легендарно.