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«Ни секунды не думал об этом»: Юрген Клопп отказывается рассуждать о камбэке в матче против «Реала» после разгрома «МЮ»

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Юрген Клопп Юрген Клопп
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На пресс-конференции журналисты спросили Юргена Клоппа о том, может ли разгромная победа «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0 повлиять на ответный матч «красных» против «Реала» в Лиге чемпионов.

Немец считает, что его команде нужно подходить к каждой игре постепенно:

«Ни секунды не думал об этом. Правда не думал. Это просто не важно. Мы должны понимать, кто будет доступен на этот матч. Сперва нужно убедиться, что все парни смогут в отличной форме отправиться в Борнмут, только после этого мы сможем подумать о «Мадриде».

В столице Испании перед «красными» встанет непростая задача. В первом матче плей-офф ЛЧ «Ливерпуль» уступил сопернику со счетом 2:5.

В матче против «МЮ» подопечные Клоппа доказали, что могут разгромить соперника. История Лиги чемпионов помнит встречи, в которых «Ливерпуль» совершал невозможное. Особенно в матчах против испанских команд.

Верите в команду Клоппа?

5 комментариев

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А.В. Бубнов
Ответ Андрей Белый
А мне как фану Ливерпуля, приятно читать такие комментарии )
Ещё бы) 7 - 0 то в копилке)
Ещё и Лигу Чемпионов приберёте к рукам)
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А.В. Бубнов
Ответ Пакаев
Я фан МЮ, и всегда за Ливер топил в матчах против Реала в финале 2018 и 2022, и в последенем матче тоже за Ливерпуль был,еще в финале 2019 с Тоттехэмом болел за Ливерпуль 😂😂
А как можно вообще болеть не за английский* клуб? Тоттенхем правда тоже английский, но о них сполна сказать в "Залечь на дно в Брюгге"...
Болельшики этих двух величайших клубов, на самом деле долдны дружить. Ведь у обоих этих клубов, хозяев своих городов, есть дурные, невоспитанные соседи.
Непремиримое соперничестсво должно быть только на поле.
Но вчера, конечно был перебор)

* не относится к арабским проектам
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Андрей Белый
Ответ А.В. Бубнов
Да уж... Лучше бы, было 1 - 0 вчера, а в Мадриде 0 - 6 Думаю, ни один адекватный болельщик МЮ не был бы против такого расклада...
А мне как фану Ливерпуля, приятно читать такие комментарии )
+1
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+1
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Пакаев
Ответ А.В. Бубнов
Да уж... Лучше бы, было 1 - 0 вчера, а в Мадриде 0 - 6 Думаю, ни один адекватный болельщик МЮ не был бы против такого расклада...
Я фан МЮ, и всегда за Ливер топил в матчах против Реала в финале 2018 и 2022, и в последенем матче тоже за Ливерпуль был,еще в финале 2019 с Тоттехэмом болел за Ливерпуль 😂😂
+3
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+3
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А.В. Бубнов
Да уж... Лучше бы, было 1 - 0 вчера, а в Мадриде 0 - 6
Думаю, ни один адекватный болельщик МЮ не был бы против такого расклада...
+1
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