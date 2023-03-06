«Ни секунды не думал об этом»: Юрген Клопп отказывается рассуждать о камбэке в матче против «Реала» после разгрома «МЮ»
На пресс-конференции журналисты спросили Юргена Клоппа о том, может ли разгромная победа «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0 повлиять на ответный матч «красных» против «Реала» в Лиге чемпионов.
Немец считает, что его команде нужно подходить к каждой игре постепенно:
«Ни секунды не думал об этом. Правда не думал. Это просто не важно. Мы должны понимать, кто будет доступен на этот матч. Сперва нужно убедиться, что все парни смогут в отличной форме отправиться в Борнмут, только после этого мы сможем подумать о «Мадриде».
В столице Испании перед «красными» встанет непростая задача. В первом матче плей-офф ЛЧ «Ливерпуль» уступил сопернику со счетом 2:5.
В матче против «МЮ» подопечные Клоппа доказали, что могут разгромить соперника. История Лиги чемпионов помнит встречи, в которых «Ливерпуль» совершал невозможное. Особенно в матчах против испанских команд.
Верите в команду Клоппа?
Ещё и Лигу Чемпионов приберёте к рукам)
Болельшики этих двух величайших клубов, на самом деле долдны дружить. Ведь у обоих этих клубов, хозяев своих городов, есть дурные, невоспитанные соседи.
Непремиримое соперничестсво должно быть только на поле.
Но вчера, конечно был перебор)
* не относится к арабским проектам
Думаю, ни один адекватный болельщик МЮ не был бы против такого расклада...