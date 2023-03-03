Но, несмотря ни на что, защитник «Ливерпуля» уверен в своей команде.

В интервью The Telegraph Трент Александер-Арнольд рассказал, что смотрел финал Кубка лиги, где выиграл «Манчестер Юнайтед», но до конца он не выдержал.

«Я смотрел игру, но как только они стали готовиться к поднятию трофея, я выключил. Я подумал: «Я ни за что не стану на это смотреть». Понимание, что они подняли этот трофей, жжет. О да. Очень жжет изнутри».

«Это демонстрирует, как быстро меняется футбол. Посмотрите на «Арсенал». В конце прошлого сезона все говорили о провале из-за того, что он не попал в четверку лучших. Внезапно они лидируют в чемпионской гонке. Как футболист, я знаю, что эти изменения действительно происходят в одночасье. То же самое с «Манчестер Юнайтед», если вы посмотрите на разницу между ним сейчас и прошлым годом. Даже в начале этого сезона, когда они проиграли «Брентфорду». Сколько людей говорили: «Ну вот, опять?» Теперь они взлетели. Так бывает. Сейчас они на подъеме.

Вот почему я не позволю себе слишком заморачиваться о том, что происходило с нами в этом сезоне, потому что я знаю, что через несколько месяцев или, возможно, даже недель, все изменится. Я полон решимости сохранять спокойствие и трезвый взгляд на то, что произошло».