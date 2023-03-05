В 26-м туре АПЛ «Ливерпуль» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». В матче первого круга «красные» уступили сопернику со счетом 1:2.

Ван Дейк уверен, что в ответной встрече «Ливерпуль» сможет одержать победу. Для этого подопечные Клоппа должны показать уверенный и агрессивный футбол:

«Может показаться, что это будет игра в одни ворота. Вокруг матча создалась шумиха, и мы те, кто явно находится не в лучше форме, а они, напротив, набрали отличный ход. Но мы знаем, на что способны, и мы должны быть на высоте: игроки, болельщики и весь клуб.

Каждый должен чувствовать ответственность за достижение хорошего результата. Это нелегко и для нас, и для фанатов. Иногда можно позволить себе немного понервничать, но нам нужно, чтобы болельщики поддерживали нас, несмотря ни на что.

Мы могли победить на «Олд Траффорд», но проиграли, такова реальность. Но мы должны быть уверены в себе, мы должны быть агрессивными. Я с нетерпением жду этого матча, потому что мы хотим играть и показывать, на что способны. Мы сделаем все возможное, надеюсь, мы покажем хорошую игру».

Как думаете, «Ливерпулю» удастся одолеть грозных «дьяволов»?