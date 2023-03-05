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«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» синхронно проиграли. Что это значит для «Ливерпуля»?

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Продолжаем считать очки до зоны ЛЧ.

Суббота подарила всем болельщикам «Ливерпуля» хорошее настроение: клуб получил преимущество в гонке за четверку лучших еще до игры с «Юнайтед».

Обе команды, которые претендуют на 4 место, проиграли. Поражение «Ньюкасла» в игре против «Сити» (2:0) назвать неожиданностью довольно сложно, а вот осечка «Тоттенхэма» против «Вулверхэмптона» (1:0) стала сенсацией.

В результате у мерсисайдцев появились отличные шансы приблизиться к четверке − конечно, если они заработают очки в воскресенье.

Вот как выглядит верхняя половина таблицы:

По потерянным очкам «Ливерпуль» уже сравнялся со «шпорами». С «сороками» у «красных» равенство по играм, но в случае победы завтра команда Клоппа поднимется на пятую строку с преимуществом в одно очко.

2 комментария

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Санжар Уразбаев
Наши судьбы в наших руках YNWA
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Yri Yrov
это значит судьба ливерцам попасть в Лч
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