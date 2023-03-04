А вторая: все его мечты...

«Футбол - это самое главное для этих 95-98 минут. Весь мир будет смотреть его, я буду смотреть его», - сказал Юрген Клопп на пресс-конференции.

«Я хочу выиграть, чтобы мне не пришлось смотреть вам в лицо после поражения, но, кроме того, есть еще пять миллионов причин, по которым я хочу выиграть», - добавил Клопп.

Немецкий тренер намекнул, что один из его мотивов победить «Манчестер Юнайтед», помимо принципиального соперничества, заключается в том, что «Ливерпуль» будет всего в пределах трех очков от лидирующей четверки.

«Мы можем сократить отставание до трех очков», - сказал Клопп.

Отметим, что «Ливерпуль» выиграл три из четырех последних матча в Премьер-лиге.