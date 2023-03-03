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Трент Александер-Арнольд рассказал, что «Ливерпуль» не будет отдельно готовиться к конкретному игроку «Юнайтед»

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А ведь в составе манкунианцев забивной Рэшфорд.

В воскресенье «Ливерпуль» ждет серьезное испытание − матч против «Юнайтед», который набрал серьезный ход. Трент Александер-Арнольд признался, что в клубе не готовят конкретный план против лучшего бомбардира соперника Маркуса Рэшфорда.

«Юнайтед» нечто большее, чем просто Маркус Рэшфорд, и игра будет чем-то большим, чем просто моя игра в защите. Это командный вид, и пока команда побеждает в воскресенье, это все, что меня действительно беспокоит».

Если «Ливерпулю» удастся выиграть игру, у них будет реальный шанс финишировать в первой четверке, в то время как «Юнайтед» надеется сохранить давление на «Сити» и «Арсенал», которые опережают их шесть и одиннадцать очков соответственно (у «Юнайтед» матч в запасе).

В этом сезоне Рэшфорд демонстрирует невероятную результативность: 25 голов во всех соревнованиях. Он также отдал шесть результативных передач.

1 комментарий

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Константин Черешинский
Дааа, МЮ сейчас в огне. Не самое лучшее время для встречи с ними. Удачи Ливерпулю, она нужна как воздух.
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