А ведь в составе манкунианцев забивной Рэшфорд.

В воскресенье «Ливерпуль» ждет серьезное испытание − матч против «Юнайтед», который набрал серьезный ход. Трент Александер-Арнольд признался, что в клубе не готовят конкретный план против лучшего бомбардира соперника Маркуса Рэшфорда.

«Юнайтед» нечто большее, чем просто Маркус Рэшфорд, и игра будет чем-то большим, чем просто моя игра в защите. Это командный вид, и пока команда побеждает в воскресенье, это все, что меня действительно беспокоит».

Если «Ливерпулю» удастся выиграть игру, у них будет реальный шанс финишировать в первой четверке, в то время как «Юнайтед» надеется сохранить давление на «Сити» и «Арсенал», которые опережают их шесть и одиннадцать очков соответственно (у «Юнайтед» матч в запасе).

В этом сезоне Рэшфорд демонстрирует невероятную результативность: 25 голов во всех соревнованиях. Он также отдал шесть результативных передач.