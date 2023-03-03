LFC 2020
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С июля 2021 года Ван Дейк провел на поле больше времени, чем любой другой игрок в Европе. Это отлично видно на графике

Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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«Ливерпуль» переживает не самые лучшие времена, вместе с клубом хуже стали смотреться и лидеры команды, например, Вирджил ван Дейк. В одном из интервью защитник сказал, что связывает потерю своей формы с чрезмерным количеством игрового времени.

Слова Вирджила доказывает статистика. Издание The Athletic проанализировало количество минут, проведенных футболистами из европейских чемпионатов на поле во всех соревнованиях. Исследование охватило период с июля 2021 года по октябрь 2022 года.

Ван Дейк оказался первым игроком в списке.

Суммарно голландец провел на поле 7 597 минут. Сразу за Ван Дейком следуют игроки «Баварии» – Канселу и Мане, которые перебрались в Мюнхен из клубов АПЛ.

В январе этого года Вирджил получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на 41 день.

Как считаете, стоит ли Клоппу дать Ван Дейку больше отдыха?

2 комментария

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За Валенсию с 1999
Булычевой лишь бы новость поскорее выкинуть, не вдаваясь в подробности. Данная инфографика показывает кол-во минут до ЧМ не по всем игрокам в Европе, а лишь тех, кто поехал на ЧМ. Да и Эвертон Рибейро играет в ЮА
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Матвей Бондарев
ну пару недель не мешало бы дать отдохнуть и снизить интенсивность тренировок
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