«Ливерпуль» переживает не самые лучшие времена, вместе с клубом хуже стали смотреться и лидеры команды, например, Вирджил ван Дейк. В одном из интервью защитник сказал, что связывает потерю своей формы с чрезмерным количеством игрового времени.

Слова Вирджила доказывает статистика. Издание The Athletic проанализировало количество минут, проведенных футболистами из европейских чемпионатов на поле во всех соревнованиях. Исследование охватило период с июля 2021 года по октябрь 2022 года.

Ван Дейк оказался первым игроком в списке.

Суммарно голландец провел на поле 7 597 минут. Сразу за Ван Дейком следуют игроки «Баварии» – Канселу и Мане, которые перебрались в Мюнхен из клубов АПЛ.

В январе этого года Вирджил получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на 41 день.

Как считаете, стоит ли Клоппу дать Ван Дейку больше отдыха?