В 26-м туре Премьер-лиги на «Энфилд» приедут «красные дьяволы».

Клопп считает, что у «МЮ» будет одно преимущество перед «Ливерпулем». Об этом Юрген рассказал в среду, когда «красные» обыграли «волков»:

«Конечно, победа над «Вулверхэмптоном» – отличный способ подготовиться к матчу против «МЮ». Но это все равно будет другая игра, и, конечно, большой вызов, необходимо это понимать. Думаю, сейчас «Ман Юнайтед» находится в отличной форме, как «Сити» и «Арсенал». Я еще не видел их состав на кубковый матч, но, может, их тренер прибегнет к ротации? Тогда это будет означать, что некоторые игроки «МЮ» будут свежее нас. Но ведь матч пройдет на «Энфилде», дома. Сегодня на стадионе была прекрасная атмосфера, это было супер, супер-приятно. Мы чувствовали себя как единое целое, мы были все вместе – мне это понравилось. Нам нужно то же самое и в воскресенье».

Юрген был прав – на кубковый матч против «Вест Хэма» Тен Хаг действительно оставил в запасе нескольких лидеров команды. Например, Рэшфорд, Каземиро и Фред вышли на поле лишь во втором тайме.

Как думаете, поможет ли ротация «красным дьяволам» на «Энфилде»?