Летом займутся на только полузащитой.

Сообщается, что «Ливерпуль» наблюдает за шестью защитниками в преддверии летнего трансферного окна.

По идее, в конце текущего сезона в первую очередь клуб должен сосредоточиться на обновлении своей полузащиты, но журналист Нил Джонс заявил, что «красные» также хотят усилить свою оборону.

В статье для Goal Джонс написал, что клуб надеется подписать «еще одного Ван Дейка»:

«В мировом футболе нет явного изобилия первоклассных центральных защитников. В последние месяцы «Ливерпуль» нашел двух молодых португальских талантов, Антониу Силву из «Бенфики» и Гонсалу Инасиу из «Спортинга». Оба молоды, им 19 и 21 год, и оба заработали прочную репутацию хорошо играющих в мяч физически крепких защитников. Ожидается, что оба могут получить трансферные предложения этим летом».

«Леви Колуилл из «Челси», который в настоящее время находится в аренде в «Брайтоне», — еще один игрок, которым восхищаются в клубе, но переход 20-летнего футболиста выглядит не самой удачной идеей, учитывая соперничество между клубами. То же самое можно сказать и о Джерреде Брэнтуэйте, который показывает впечатляющую игру, перейдя в аренду в «ПСВ» из «Эвертона».

Джонс также сообщил, что Перр Схюрс из «Торино» и Найеф Агерда из «Вест Хэма» привлекли внимание «Ливерпуля».