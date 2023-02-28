Во всем виноваты травмы.

«Ливерпуль» критикуют за то, что клуб не покупает достаточное количество игроков. Как следствие, состав кажется уязвимым. Однако Юрген Клопп настаивает, что проблема не в количестве игроков, а в травмах, которые они постоянно получают.

«Самое сложное, когда у тебя слишком много травм. Проблема в том, что другим игрокам приходится играть слишком часто. Затем уже они получают травмы, когда травмированные возвращаются. А тем нужно время, чтобы вернуться к лучшей форме. В такой ситуации мы находимся.

На тренировках у нас еще не было полного состава, но на прошлой неделе, без Тиаго и Лучо, на поле было 26 игроков. Вратари не учитываются, а с ними все 28. Состав не так уж и мал, дело не в том, что у нас нет игроков. Но мы никогда не собирали всех вместе, большую часть времени у нас нет шесть, семь, восемь игроков.

Сейчас у нас не такого количества (травмированных). Надеюсь, так и останется. В этот решающий период сезона это было бы очень полезно».