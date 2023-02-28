«Дело не в том, что у нас нет игроков». Клопп назвал основную причину проблем «Ливерпуля»
Во всем виноваты травмы.
«Ливерпуль» критикуют за то, что клуб не покупает достаточное количество игроков. Как следствие, состав кажется уязвимым. Однако Юрген Клопп настаивает, что проблема не в количестве игроков, а в травмах, которые они постоянно получают.
«Самое сложное, когда у тебя слишком много травм. Проблема в том, что другим игрокам приходится играть слишком часто. Затем уже они получают травмы, когда травмированные возвращаются. А тем нужно время, чтобы вернуться к лучшей форме. В такой ситуации мы находимся.
На тренировках у нас еще не было полного состава, но на прошлой неделе, без Тиаго и Лучо, на поле было 26 игроков. Вратари не учитываются, а с ними все 28. Состав не так уж и мал, дело не в том, что у нас нет игроков. Но мы никогда не собирали всех вместе, большую часть времени у нас нет шесть, семь, восемь игроков.
Сейчас у нас не такого количества (травмированных). Надеюсь, так и останется. В этот решающий период сезона это было бы очень полезно».
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