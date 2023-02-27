Вчера вечером состоялось вручение наград The Best ФИФА, Лионель Месси был признан лучшим футболистом, а Эмильяно Мартинес – лучшим голкипером 2022 года.

Мохамед Салах, Энди Робертсон и Вирджил ван Дейк, как капитаны своих сборных принимали участие в голосовании в категории «лучший игрок» и «лучший вратарь».

Давайте посмотрим, как распределили свои голоса футболисты «Ливерпуля».

Мо Салах:

Игрок года

1. Винисиус («Реал Мадрид», Бразилия)

2. Кевин де Брюйне («МанСити», Бельгия)

3. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко)

Вратарь года

1. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия)

2. Тибо Куртуа («Реал Мадрид», Бельгия)

3. Эдерсон («МанСити», Бразилия)

Вирджил Ван Дейк:

Игрок года

1. Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина)

2. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

3. Кевин Де Брюйне («МанСити», Бельгия)

Вратарь года

1. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия)

2. Эдерсон («МанСити», Бразилия)

3. Яссин Буну («Севилья», Марокко)

Эндрю Робертсон:

Игрок года

1. Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина)

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

Вратарь года

1: Алиссон («Ливерпуль», Бразилия)

2. Тибо Куртуа («Реал Мадрид», Бельгия)

3. Яссин Буну («Севилья», Марокко)