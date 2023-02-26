Загадочное повреждение...

Диогу Жота больше четырех месяцев не играл за «Ливерпуль», еще в октябре он получил травму в матче с «Манчестер Сити». В беседе с официальным сайтом мерсисайдцев португалец рассказал, почему восстановление от повреждения заняло так много времени.

«У меня была странная травма голени. Они сказали мне, что не видели ничего подобного раньше, поэтому нам нужно было обратиться за помощью к особым внешним специалистам, чтобы попытаться справиться с этим, и, конечно, на все ушло немного больше времени из-за сложности травмы и просто ради безопасности.

Но да, это было очень тяжело, долго. Результаты команды, если честно, тоже не помогали, потому что было очень неприятно видеть, как что-то происходит, и не иметь возможности ничем помочь, ну, кроме разговорами в раздевалке говорят, но не на поле. Но да, теперь все закончилось, я вернулся, и я хочу хорошо закончить сезон, иметь возможность в старте, а, если я смогу помочь, то будет только лучше».

Две недели назад Жота вернулся на поле в матче против «Эвертона», где «Ливерпуль» победил со счетом 2:0, наконец прервав безвыигрышную серию из 3 матчей.

Впервые после выздоровления Диогу вышел в стартовом составе команды Клоппа в матче с «Пэлас», который завершился нулевой ничьей.