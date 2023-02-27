Агент Салаха прервал молчание и рассказал о будущем клиента
В последнее время все больше слухов об уходе.
На днях издание Fichajes опубликовало новость о том, что в случае, если «Ливерпуль» не сможет на следующий сезон квалифицироваться в Лигу чемпионов, то Мохамед Салах летом покинет клуб. Потенциальным направлением назывался «ПСЖ».
Однако слух поспешил опровергнуть агент египтянина Рами Аббас Исса:
«Нонсенс. Такое никогда не обсуждалось и об этом даже не думали. Нам даже в голову не приходило, что мы не попадем в Лигу чемпионов».
Получается, что агент опроверг все странные слухи об уходе Салаха. Контракт форварда истекает в июне 2026 года. В этом сезоне Мохамед сыграл в АПЛ в 23 матчах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.
Нет чтобы сказать: "Нонсенс. Нам даже в голову не приходило, что мы Ливерпуль покинем"
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