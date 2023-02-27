В последнее время все больше слухов об уходе.

На днях издание Fichajes опубликовало новость о том, что в случае, если «Ливерпуль» не сможет на следующий сезон квалифицироваться в Лигу чемпионов, то Мохамед Салах летом покинет клуб. Потенциальным направлением назывался «ПСЖ».

Однако слух поспешил опровергнуть агент египтянина Рами Аббас Исса:

«Нонсенс. Такое никогда не обсуждалось и об этом даже не думали. Нам даже в голову не приходило, что мы не попадем в Лигу чемпионов».

Получается, что агент опроверг все странные слухи об уходе Салаха. Контракт форварда истекает в июне 2026 года. В этом сезоне Мохамед сыграл в АПЛ в 23 матчах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.