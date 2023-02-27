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Агент Салаха прервал молчание и рассказал о будущем клиента

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В последнее время все больше слухов об уходе.

На днях издание Fichajes опубликовало новость о том, что в случае, если «Ливерпуль» не сможет на следующий сезон квалифицироваться в Лигу чемпионов, то Мохамед Салах летом покинет клуб. Потенциальным направлением назывался «ПСЖ».

Однако слух поспешил опровергнуть агент египтянина Рами Аббас Исса:

«Нонсенс. Такое никогда не обсуждалось и об этом даже не думали. Нам даже в голову не приходило, что мы не попадем в Лигу чемпионов».

Получается, что агент опроверг все странные слухи об уходе Салаха. Контракт форварда истекает в июне 2026 года. В этом сезоне Мохамед сыграл в АПЛ в 23 матчах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

3 комментария

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ChipsRobber
Мне это понравилось: "Нонсенс. Нам даже в голову не приходило, что мы не попадем в Лигу чемпионов"
Нет чтобы сказать: "Нонсенс. Нам даже в голову не приходило, что мы Ливерпуль покинем"
+2
0
+2
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KIK90
Ответ Андрей БелаРУС
С такой игрой как сейчас ..............., Ливерпуль не только в ЛЧ не попадёт, но и в первую десятку даже не влезет ...
Клопп все решит. Бывают трудные времена, это решается не так быстро. Но думаю топ 4 будет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей БелаРУС
С такой игрой как сейчас ...............,
Ливерпуль не только в ЛЧ не попадёт, но и в первую десятку даже не влезет ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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