Какой же он грустный.

«Я вижу это в ваших глазах и в глазах игроков. Будто, мы проиграли игру. Но мы этого не сделали», - прокомментировал Юрген Клопп ничью с «Кристал Пэлас».

«Это будет не тот сезон, который попадет в учебники истории. Никто не скажет: «Давайте пересмотрим его снова. Не будет больших фильмов об этом или чего-то в этом роде, но мы все равно должны через это пройти.

Мы должны продолжать. Cегодня вечером ничего не изменилось. Мы не выиграли - это звучит очень неприятно», - сказал Клопп.

«Ливерпуль» находится на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ. Мерсисайдцы набрали 36 очков за 23 матча.