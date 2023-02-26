LFC 2020
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🙅 📺 «Об этом сезоне не снимут больших фильмов». Похоже, что Клопп совсем отчаялся и не верит в «Ливерпуль» 😔

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Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Какой же он грустный.

«Я вижу это в ваших глазах и в глазах игроков. Будто, мы проиграли игру. Но мы этого не сделали», - прокомментировал Юрген Клопп ничью с «Кристал Пэлас».

«Это будет не тот сезон, который попадет в учебники истории. Никто не скажет: «Давайте пересмотрим его снова. Не будет больших фильмов об этом или чего-то в этом роде, но мы все равно должны через это пройти.

Мы должны продолжать. Cегодня вечером ничего не изменилось. Мы не выиграли - это звучит очень неприятно», - сказал Клопп.

«Ливерпуль» находится на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ. Мерсисайдцы набрали 36 очков за 23 матча.

5 комментариев

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Yuriy Matochkin
Команда постарела и не может уже держать бешеный темп и прессинг, а новички не могут сходу влиться ни в футбол Юргена, ни в атлетизм АПЛ.
+2
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+2
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Tayriz
Ответ marvel777
Грустное "преображение" ... Как мне кажется, Клоппу нужно разобраться в глубинных причинах такого кризиса.
Слово травмы тебе о чём-то говорит? Не надо искать глубинные причины, когда они все наповерхности! Иногда так случается, нужно просто терпеть. Клопа уже давно доказал что он топовый тренер и 1 слитый сезон ему можно простить
+1
-2
-1
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Scouser
Ответ marvel777
Грустное "преображение" ... Как мне кажется, Клоппу нужно разобраться в глубинных причинах такого кризиса.
отсутствие денег на перестройку и обновление состава
0
0
0
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Nek Nek
Ждем продолжения сериала - 4клопаут
+2
-1
+1
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marvel777
Грустное "преображение" ... Как мне кажется, Клоппу нужно разобраться в глубинных причинах такого кризиса.
0
0
0
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