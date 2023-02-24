Такой игрок нам нужен!

По словам надежного немецкого журналиста, Джуда Беллингема не смущают удручающие результаты «Ливерпуля» в этом сезоне.

На протяжении месяцев многие медиа сообщают, что английский полузащитник является основной трансферной целью мерсисайдцев, а сам игрок тоже проявляет большой интерес к этому трансферу. Кроме того, за Джудом внимательно следят такие крупные клубы, как «Реал Мадрид», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Некоторые СМИ предполагали, что Беллингема могут напугать провалы «Ливерпуля» в этом сезоне, но глава футбольного раздела в издании Bild Кристиан Фальк заявил, что это не так.

В своей колонке для CaughtOffside журналист заявил:

«Я слышал, что Джуд Беллингем очень внимательно следит за тем, что делает «Ливерпуль» в данный момент. Мне сказали, что никто не должен думать, что он игрок, который не пойдет в «Ливерпуль» из-за сложной ситуации, в которой он находится. Все наоборот — на самом деле он из тех парней, которые хотели бы прийти в клуб и изменить его судьбу. Он видит, что «Ливерпуль» нуждается в нем и он может что-то там построить, поэтому эта команда остается для него интересным вариантом.

Как вы видите, в Премьер-лиге они не так уж далеки от попадания в Лигу чемпионов, но важно отметить, что квалификация в Лигу чемпионов не является решающим фактором для Беллингема. Но, конечно, это не повредило бы шансам «Ливерпуля»!»