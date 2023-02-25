Юрген Клопп еще раз подтвердил, что FSG не будет тратить деньги на новых игроков на рынке, как это делают другие клубы.

Выступая на своей пресс-конференции перед матчем с «Пэлас», Клопп сказал:

«Способ управления этим клубом заключается в том, чтобы не разбрасываться деньгами и смотреть, сработает это или нет.

Наши трансферы всегда должны быть четкими. Так что это очень сложно, мы не можем сделать четыре трансфера, сперва мы должны узнать, кто покинет клуб», — добавляет менеджер.