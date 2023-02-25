Клопп делится трансферным планом «Ливерпуля» на будущее – FSG не будет тратить деньги
Юрген Клопп еще раз подтвердил, что FSG не будет тратить деньги на новых игроков на рынке, как это делают другие клубы.
Выступая на своей пресс-конференции перед матчем с «Пэлас», Клопп сказал:
«Способ управления этим клубом заключается в том, чтобы не разбрасываться деньгами и смотреть, сработает это или нет.
Наши трансферы всегда должны быть четкими. Так что это очень сложно, мы не можем сделать четыре трансфера, сперва мы должны узнать, кто покинет клуб», — добавляет менеджер.
Согласно статистике, владельцы «Ливерпуля» являются одними из самых экономных в первой шестерке.
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