Жена Фабиньо ответила мемом на слухи о том, что бразилец может покинуть «Ливерпуль»
Жена Фабиньо Ребека Таварес быстро отреагировала, когда агрегатор новостей «Ливерпуля» в Твиттере распространил слух о том, что полузащитник может покинуть клуб в конце сезона.
Ребека просто ответила на твит мемом:
Фабиньо был не в лучшей форме в этом сезоне, но он остается ключевым игроком «Ливерпуля».
Бразилец регулярно возвращался в стартовый состав «Ливерпуля» после травмы Тьяго Алькантары.
Контракт 29-летнего футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до 2026 года.
Потом он так сильно стал прибавлять, что стал одним из самых любимых игроков, который обеспечивал надежность в полузащите.
Однако, как же сейчас он плох. Даже на фоне в целом заболевшего Ливерпуля, Фаб из матча в матч демонстрирует, что он сейчас один из худших :(