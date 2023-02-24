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Жена Фабиньо ответила мемом на слухи о том, что бразилец может покинуть «Ливерпуль»

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Жена Фабиньо Ребека Таварес быстро отреагировала, когда агрегатор новостей «Ливерпуля» в Твиттере распространил слух о том, что полузащитник может покинуть клуб в конце сезона.

Ребека просто ответила на твит мемом:

Фабиньо был не в лучшей форме в этом сезоне, но он остается ключевым игроком «Ливерпуля».

Бразилец регулярно возвращался в стартовый состав «Ливерпуля» после травмы Тьяго Алькантары.

Контракт 29-летнего футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до 2026 года.

1 комментарий

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Lord Baium
После того, как его купили из Монако, Фаб проходил длительную адаптацию в Ливерпуле, что было весьма тесно связано с долгим освоением нового для себя языка – это часто встречается у латиносов.
Потом он так сильно стал прибавлять, что стал одним из самых любимых игроков, который обеспечивал надежность в полузащите.
Однако, как же сейчас он плох. Даже на фоне в целом заболевшего Ливерпуля, Фаб из матча в матч демонстрирует, что он сейчас один из худших :(
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