Жена Фабиньо Ребека Таварес быстро отреагировала, когда агрегатор новостей «Ливерпуля» в Твиттере распространил слух о том, что полузащитник может покинуть клуб в конце сезона.

Ребека просто ответила на твит мемом:

Фабиньо был не в лучшей форме в этом сезоне, но он остается ключевым игроком «Ливерпуля».

Бразилец регулярно возвращался в стартовый состав «Ливерпуля» после травмы Тьяго Алькантары.