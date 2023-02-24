Есть вероятность того, что Фабиньо проводит свой последний сезон в «Ливерпуле» - футболист может быть продан этим летом, сообщает The Mirror.

29-летний бразилец не в лучшей форме, ранее Фабиньо был ключевым игроком команды и помогал ей бороться за трофеи, но с начала сезона мы наблюдаем его спад.

Кроме того, Юрген Клопп настаивал на трансфере Орельена Тчуамени прошлым летом, видимо предполагая, что «Ливерпулю» понадобится еще один опорник.

В итоге «Реал Мадрид» заполучил француза, и Фабиньо оставался игроком стартового состава «красных» в течение первых нескольких месяцев сезона, несмотря на явные трудности.

Вполне возможно, что бразилец будет продан этим летом, хотя это непростая задача. Пока ни один клуб не проявлял интереса к полузащитнику.