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«Ливерпуль» может продать Фабиньо будущим летом

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Есть вероятность того, что Фабиньо проводит свой последний сезон в «Ливерпуле» - футболист может быть продан этим летом, сообщает The Mirror.

29-летний бразилец не в лучшей форме, ранее Фабиньо был ключевым игроком команды и помогал ей бороться за трофеи, но с начала сезона мы наблюдаем его спад.

Кроме того, Юрген Клопп настаивал на трансфере Орельена Тчуамени прошлым летом, видимо предполагая, что «Ливерпулю» понадобится еще один опорник.

В итоге «Реал Мадрид» заполучил француза, и Фабиньо оставался игроком стартового состава «красных» в течение первых нескольких месяцев сезона, несмотря на явные трудности.

 

Вполне возможно, что бразилец будет продан этим летом, хотя это непростая задача. Пока ни один клуб не проявлял интереса к полузащитнику.

1 комментарий

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Великолепный Пеп
Просто необъяснимый регресс, возраст еще не должен так резко брать свое. весь центр поля проседает из-за того что в тройку к Фабиньо все чаще ставят игроков с оборонительным функционалом что бы хоть как то чистить центр
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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