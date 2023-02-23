В апреле «Ливерпуль» проведет 6 матчей, которые ранее были перенесены.

Вот обновленное расписания шести матчей в АПЛ команды Клоппа в апреле:

• «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: cуббота, 1 апреля;

• «Челси» – «Ливерпуль»: вторник, 4 апреля;

• «Ливерпуль» – «Арсенал»: воскресенье, 9 апреля;

• «Лидс» – «Ливерпуль»: понедельник, 17 апреля;

• «Вест Хэм» – «Ливерпуль»: среда, 26 апреля;

• «Ливерпуль» – «Тоттенхэм Хотспур»: воскресенье, 30 апреля.