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Апрель – самый тяжелый меся для «Ливерпуля» в этом сезоне. Клопп точно не рад новому расписанию

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В апреле «Ливерпуль» проведет 6 матчей, которые ранее были перенесены.

Вот обновленное расписания шести матчей в АПЛ команды Клоппа в апреле:

• «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: cуббота, 1 апреля;

• «Челси» – «Ливерпуль»: вторник, 4 апреля;

• «Ливерпуль» – «Арсенал»: воскресенье, 9 апреля;

• «Лидс» – «Ливерпуль»: понедельник, 17 апреля;

• «Вест Хэм» – «Ливерпуль»: среда, 26 апреля;

• «Ливерпуль» – «Тоттенхэм Хотспур»: воскресенье, 30 апреля.

1 комментарий

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Ливерпуль_1993
16 очков и все прекрасно
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