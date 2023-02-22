Нашел нужные слова.

На послематчевой конференции Юргена Клоппа спросили, как поражение от «Реала» повлияет на уверенность команды. В ответ тренер рассказал, какие слова он адресовал игрокам после матча:

«Я вижу, что люди об этом думают, это понятно, но на самом деле у нас это запрещено. Я сказал ребятам сразу после игры, что сегодня вечером происходили разные вещи, это был результат, который был полной противоположностью тому, чего мы хотели».

«Да, мы тоже допускали ошибки в отношении голов. Я пару раз сказал им, что поражение является поражением, если вы не извлекаете из него уроки. Я сказал им, что нужно понять, что сегодня вечером начало игры было выдающимся, и то, как мы играли, мы были такими, какими мы хотим быть, и это то, как нам надо продолжать. Так что, если мы сейчас допустим этой одной игре повлиять на нас, ну, мы будем действительно глупыми. У нас есть несколько дней, и мы позаботимся о том, чтобы извлечь правильные выводы из этого матча. Да, мы должны прибавлять, третий гол, первый гол ― это ошибки, но мы также должны вычленить все хорошее – это будет ужасно, если мы этого не сделаем».

«Конечно, это другая игра, чем в Париже [финал ЛЧ 2022], но в любом случае интенсивность, усилия, которые мы продемонстрировали, футбол, в который мы играли, почти все было таким, какими мы хотим себя видеть, поэтому мы должны убедиться, что сохраним это. Знаю, счет 5-2 может быть разрушительным, но я надеюсь, что сделаю все, чтобы этого не произошло».

Верный подход к делу 💪