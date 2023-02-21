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🤯 «Теперь у нас почти невыполнимая задача. Но мы сыграли неплохо». Комментарии ван Дейка продолжают удивлять 🤨

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Он никогда ни в чем не виноват.

Вирджил ван Дейк рассказал, что думает о поражении «Ливерпуля» от «Реала» со счетом 5:2 на «Энфилде».

«Мы проиграли со счетом 2:5, и теперь у нас почти невыполнимая задача - изменить все в Мадриде», - сказал голландец CBS Sports Golazo после игры.

Van Dijk admits he needs to improve performances for Liverpool - The Athletic

«Но футбол полон чудес, и мы будем надеяться, что сможем совершить одно из них.

Мы должны были быть более сдержанными и спокойными, но, да, на мой взгляд, мы сыграли неплохо.

Мы не дали много шансов сопернику, но в конце концов, с качеством, которое у них есть, они наказали нас», - добавил Вирджил.

Так кто виноват?

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