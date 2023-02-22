😆 «Ван Дейк сказал, что я бы не попал в этот состав «Ливерпуля». Мне смешно. Думаю, что я бы занял его место». 😱 Каррагер в ужасе от обороны скаузеров
Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер, являющийся ныне экспертом на британском ТВ, заявил:
«Я чувствую себя не очень хорошо, «Реал» молодцы. Я никогда не видел, чтобы команда приезжала на «Энфилд» и так крушила «Ливерпуль». Неловко.
Где-то два месяца назад Вирджил ван Дейк сказал, что я бы не имел места в этой четверке защитников, и мне от этого смешно. Думаю, в данный момент я бы занял его место. Мы продолжаем говорить о том, что «Ливерпуль» нуждается в полузащитниках, и это правильно, но команде также нужны защитники. Они не умеют обороняться».
Согласны?
Да без сомнений, Карра. Нужны полузащитники с лета - получили только жителя лазарета Артура. Хендо, Милнер уже не тянут столько игрового времени. Давно нужен ЦПЗ, так как Фабиньо играет несколько лет без какого-либо сменщика и очевидно, что полностью выдохся. Нужны защитники, так как часть основных ЦЗ вечно в лазарете. То Конате, то Матип, и даже ВВД, который отыграл в прошлом сезоне больше всех минут во всей Европе, умудрился попасть в лазарет и сейчас на спаде. А Гомез же очевидно, что не игрок основы. Но в итоге играет почти постоянно.
Надо сформулировать вопрос так: " Где деньги, Зин?"
А вот это, Карра, спроси у собственников из ФСГ. Последнее время от тебя очень много критики в адрес штаба ( соглашусь, часто небезосновательной). Но ни одного вопроса к ФСГ по поводу финансирования и масштабных ( а не штучных) закупок прошлым летом, и зимой.
И ни одного вопроса по поводу цирка с продажей ( продаем/ой не продаем/продаем часть акций/ ищем инвестора дурачка/ой передумали продавать).
В прошлом сезоне клуб был в топе по заработкам, но все заработанные деньги какой год уходят на обновление инфраструктуры тренировочной базы и расширение стадиона. Но это улучшение влияет лишь инвест привлекательность клуба с точки зрения будущей продажи, увеличение доходов от продажи билетов в будущем, а не на текущую ситуацию с игровым составом.
Новые полузащитники не появляются, бэкапы цпз и цз тоже. Да, скажете вы, купили Нуньеса за бешеную цену. Верно. Но других цен сейчас нет. Плюсом в итоге, с осени регулярно играет только он и Салах. Остальные вингеры в лазарете.