😆 «Ван Дейк сказал, что я бы не попал в этот состав «Ливерпуля». Мне смешно. Думаю, что я бы занял его место». 😱 Каррагер в ужасе от обороны скаузеров

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер, являющийся ныне экспертом на британском ТВ, заявил:

«Я чувствую себя не очень хорошо, «Реал» молодцы. Я никогда не видел, чтобы команда приезжала на «Энфилд» и так крушила «Ливерпуль». Неловко.

Где-то два месяца назад Вирджил ван Дейк сказал, что я бы не имел места в этой четверке защитников, и мне от этого смешно. Думаю, в данный момент я бы занял его место. Мы продолжаем говорить о том, что «Ливерпуль» нуждается в полузащитниках, и это правильно, но команде также нужны защитники. Они не умеют обороняться».

Согласны?