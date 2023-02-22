LFC 2020
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👨‍🦳 Теперь вы знаете, почему Каррагер поседел. Его эмоции в матче с «Реалом» - небольшая грустная жизнь 😫

Джейми Каррагер Джейми Каррагер
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Несите «Оскар» и измерьте давление.

В Твиттере активно набирает просмотры забавный ролик, посвященный эмоциям Джейми Каррагера в матче «Ливерпуль» - «Реал Мадрид».

Экс-футболист скаузеров громко праздновал голы «Ливерпуля», не стесняясь в выражениях, но потом его пыл внезапно поутих.

Самое забавное, что у остальной студии этот матч не вызвал никаких эмоций.

Эх, ничему людей жизнь не учит.

14 комментариев

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Арслан Низамутдинов
Один в один такие же эмоции вчера были
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Полуэктов Пётр
Ответ Vlad Vladimirovich
По окончании матча
Так по окончании матча тоже рано. Можно в ответке разгромно слить и вылететь. А после победы и в ответке можно в следующей стадии вылететь.
Получается я с уверенностью могу порадоваться только когда моя команда кубок над головой поднимает? Всё остальное время я должен стиснув зубы ждать подвоха за углом?
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Kanonir152
Ответ Joe Moor
Бумеранг в виде ДНК теста, в котором мужик окажется левым челом для ребенка)
Ну тут, скорее, ребенок так и не родился)
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ronnych
Ответ Полуэктов Пётр
То есть мораль в том, что никогда не нужно радоваться хорошим событиям, потому что дальше может произойти нечто плохое? А когда радоваться то можно будет?
После положительного ДНК теста на отцовство)
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Vlad Vladimirovich
Нормальная реакция бывшего игрока Ливерпуля
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Vlad Vladimirovich
Ответ Полуэктов Пётр
То есть мораль в том, что никогда не нужно радоваться хорошим событиям, потому что дальше может произойти нечто плохое? А когда радоваться то можно будет?
По окончании матча
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Сергей Понурко
Я тоже вчера сначала матюкал Куртуа , а потом праздновал, праздновал…
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aseke
Прикольная программа.
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Zakal
Ответ Полуэктов Пётр
То есть мораль в том, что никогда не нужно радоваться хорошим событиям, потому что дальше может произойти нечто плохое? А когда радоваться то можно будет?
когда вкусно пркушал(но нельзя думать наперед,что еда переварится во что-то зловонное)
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marsover
Ответ Полуэктов Пётр
То есть мораль в том, что никогда не нужно радоваться хорошим событиям, потому что дальше может произойти нечто плохое? А когда радоваться то можно будет?
Кошда что нибудь плохое произойдет, потому что дальше может произойти нечто хорошее. Все логично.
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maksimtsaika
я смотрел несколько игр Ливерпуля в этом сезоне в англии. Если честно, то не удивляет результат. Команда в кризисе
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Полуэктов Пётр
Ответ Joe Moor
Бумеранг в виде ДНК теста, в котором мужик окажется левым челом для ребенка)
То есть мораль в том, что никогда не нужно радоваться хорошим событиям, потому что дальше может произойти нечто плохое?
А когда радоваться то можно будет?
+8
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+8
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Joe Moor
Ответ ryze expari
а в чем бумеранг то? мужик просто радовался голам любимой команды. если родится ребенок, можно ли радоваться этому событию? или стоит ждать бумеранг. лол.
Бумеранг в виде ДНК теста, в котором мужик окажется левым челом для ребенка)
+8
-4
+4
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ryze expari
а в чем бумеранг то? мужик просто радовался голам любимой команды.

если родится ребенок, можно ли радоваться этому событию? или стоит ждать бумеранг. лол.
+25
-1
+24
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