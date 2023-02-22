👨🦳 Теперь вы знаете, почему Каррагер поседел. Его эмоции в матче с «Реалом» - небольшая грустная жизнь 😫
Несите «Оскар» и измерьте давление.
В Твиттере активно набирает просмотры забавный ролик, посвященный эмоциям Джейми Каррагера в матче «Ливерпуль» - «Реал Мадрид».
Экс-футболист скаузеров громко праздновал голы «Ливерпуля», не стесняясь в выражениях, но потом его пыл внезапно поутих.
Самое забавное, что у остальной студии этот матч не вызвал никаких эмоций.
Эх, ничему людей жизнь не учит.
Получается я с уверенностью могу порадоваться только когда моя команда кубок над головой поднимает? Всё остальное время я должен стиснув зубы ждать подвоха за углом?
А когда радоваться то можно будет?
если родится ребенок, можно ли радоваться этому событию? или стоит ждать бумеранг. лол.