👨‍🦳 Теперь вы знаете, почему Каррагер поседел. Его эмоции в матче с «Реалом» - небольшая грустная жизнь 😫

Несите «Оскар» и измерьте давление.

В Твиттере активно набирает просмотры забавный ролик, посвященный эмоциям Джейми Каррагера в матче «Ливерпуль» - «Реал Мадрид».

Экс-футболист скаузеров громко праздновал голы «Ливерпуля», не стесняясь в выражениях, но потом его пыл внезапно поутих.

Самое забавное, что у остальной студии этот матч не вызвал никаких эмоций.

Эх, ничему людей жизнь не учит.