Болельщики «Ливерпуля» освистали гимн Лиги чемпионов перед матчем с «Реалом». Что это вообще значит?

Традиционной мелодии не было слышно даже в трансляции.

«Энфилд» громко заглушил гимн турнира, заставив зрителей по всему миру узнать о своем презрении к самому главному футбольному соревнованию Европы.

Все из-за того, как УЕФА справилась с прошлогодним финалом. Тогда многие болельщики «красных» не смогли попасть на стадион «Стад де Франс» из-за сильного скопления людей на мосту, ведущем к стадиону, в чем их впоследствии самих и обвинили.

Однако с тех пор независимая проверка показала, что болельщики «Ливерпуля» ни в чем не виноваты. Именно поэтому фанаты использовали гимн во вторник как возможность выразить свое недовольство.

В том отчете говорится, что УЕФА несет «основную ответственность за проблемы», которые чуть не привели к «массовой катастрофе со смертельным исходом» после того, как зрители были отравлены слезоточивым газом около стадиона.

Ведущий Джейк Хамфри извинился за освещение того финала (тогда он обрушился с критикой в адрес фанатов «красных»: «Я просто хочу извиниться перед всеми людьми, причастными к «Ливерпулю», тогда мы поделились этой информацией, которая, как мы теперь знаем, является полностью ложной.

Правда в том, что те футбольные фанаты, которых обвиняли, спасали жизни других футбольных болельщиков, в том числе членов нашей семьи и наших друзей.

Если уроки не будут усвоены, то в следующий раз, когда это произойдет, может произойти еще большая трагедия, чем мы видели той ночью в Париже».