Египетский король 👑 Салах вышел на первое место в истории «Ливерпуля» по количеству голов в еврокубках
Фантастический результат.
Салах играет шестой сезон в «Ливерпуле». За это время он успел побить множество рекордов, но сегодня ему покорился еще один рубеж.
Сегодня Мо забил в матче 1/8 финала ЛЧ против «Реала» на «Энфилде» после ошибки Тибо Куртуа.
И этот гол очень знаменателен, так как он стал его 42-м забитым мячом в еврокубках за «красных». Теперь египетский нападающий обошел Стивена Джеррарда, у которого на счету был 41 гол, и стал абсолютным рекордсменом «Ливерпуля».
Вот как теперь выглядит топ-5:
1. Мохамед Салах ― 42;
2. Стивен Джеррард ― 41;
3. Садьо Мане ― 26;
4. Роберто Фирмино ― 24;
5. Майкл Оуэн ― 22.
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