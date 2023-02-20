Египетский король 👑 Салах вышел на первое место в истории «Ливерпуля» по количеству голов в еврокубках

Фантастический результат.

Салах играет шестой сезон в «Ливерпуле». За это время он успел побить множество рекордов, но сегодня ему покорился еще один рубеж.

Сегодня Мо забил в матче 1/8 финала ЛЧ против «Реала» на «Энфилде» после ошибки Тибо Куртуа.

И этот гол очень знаменателен, так как он стал его 42-м забитым мячом в еврокубках за «красных». Теперь египетский нападающий обошел Стивена Джеррарда, у которого на счету был 41 гол, и стал абсолютным рекордсменом «Ливерпуля».

Вот как теперь выглядит топ-5:

1. Мохамед Салах ― 42;

2. Стивен Джеррард ― 41;

3. Садьо Мане ― 26;

4. Роберто Фирмино ― 24;

5. Майкл Оуэн ― 22.