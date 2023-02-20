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Нуньес забил «Реалу» пяткой на 4-й миунте матча ЛЧ! Ассист Салаха заслуживает отдельного внимания

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«Ливерпуль» мощно ворвался в плей-офф Лиги чемпионов! Уже на 4-й минуте «красные» открыли счет и сделали это максимально талантливо.

Салах отдал блестящий пас в штрафную, мяч пролетел ровно между защитниками «Реала».

Нуньес изящно извернулся и пяткой отправил мяч в ворота Куртуа:

Давайте посмотрим на шедевр Дарвина с других ракурсов:

Фотограф ВВС постарался лучше всех:

За мгновение до гола:

Эмоциональное празднование с «Энфилдом»:

Болельщики уже сравнили Дарвина с легендой «сливочных»:

💭 «Дарвин Нуньес думает, что он Роналду».

Как же хорош «Ливерпуль» в начале встречи!

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