Нуньес забил «Реалу» пяткой на 4-й миунте матча ЛЧ! Ассист Салаха заслуживает отдельного внимания
«Ливерпуль» мощно ворвался в плей-офф Лиги чемпионов! Уже на 4-й минуте «красные» открыли счет и сделали это максимально талантливо.
Салах отдал блестящий пас в штрафную, мяч пролетел ровно между защитниками «Реала».
Нуньес изящно извернулся и пяткой отправил мяч в ворота Куртуа:
Давайте посмотрим на шедевр Дарвина с других ракурсов:
Фотограф ВВС постарался лучше всех:
За мгновение до гола:
Эмоциональное празднование с «Энфилдом»:
Болельщики уже сравнили Дарвина с легендой «сливочных»:
💭 «Дарвин Нуньес думает, что он Роналду».
Как же хорош «Ливерпуль» в начале встречи!
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