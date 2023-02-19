«Настоящая пытка». Юрген Клопп вспоминает финал ЛЧ в Париже

На пресс-конференции перед матчем с «Мадридом» в 1/8 финала Лиги чемпионов Юрген Клопп признался:

«Я не пересматривал финал в Париже вплоть до этой недели. И я понял почему не делал этого, хотя и должен был – это настоящая пытка. Мы играли хорошо, мы могли победить, могли, но не победили. «Мадрид» забил решающий гол, а не мы. В этом матче можно было увидеть, насколько опытная они команда».

«Реал Мадрид» не нервничает, даже если у другой команды есть шансы. Они не теряют уверенность ни на одну секунду. Они знают, что их момент придет. Они вместе обороняются – этому у них нужно учиться, однозначно».

«Ливерпуль» примет «Реал Мадрид» сегодня вечером на «Энфилде» впервые после финала в Париже, который закончился победой «сливочных» (1:0) и принес им очередной кубок Лиги чемпионов.