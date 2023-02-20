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«Ничего в мире не может оправдать это». Журналист задал странный вопрос Клоппу про Винисиуса

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Странное поведение представителя прессы.

Во время пресс-конференции главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа один из журналистов поинтересовался мнением специалиста о том, как поведение хавбека «Мадрида» Винисиуса Жуниора провоцирует людей на расистские оскорбления.

Вопрос звучал следующим образом: «Некоторые люди говорят, что игра Винисиуса провокационная, вызывает некоторую реакцию. Вы когда-нибудь замечали его провокационное поведение?»

Клопп удивился такому вопросу, но ответил: «Он делает что-то на поле такое, что может оправдать то, что с ним происходит? Что же он такого делает? Ничего в мире не может оправдать это (расизм). Что он такого может делать, я не знаю. Представьте, что я бы сказал да, часть его игры могла бы стать причиной этого. Но это же совершенное безумие! Нет, он ничего такого не делает.

Я знаю точно, что Винисиус − игрок мирового уровня. Вы не должны его оставлять в ситуациях один на один. Могу сказать, что в его юном возрасте считаю его легендой «Мадрида», так как он умеет решать моменты. Надеюсь, его не беспокоят какие-то идиоты, которые что-то говорят о нем».

Вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор в этом сезоне не раз был жертвой расистских скандалов. Его игра напоминает действия раннего Неймара, но Клопп прав: никакое «не такое» поведение игрока на поле не может оправдать направленный против игрока расизм.

1 комментарий

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Homelender_666
Такой ненависти по отношению к Винисиусу нет оправдания. Я не считаю его святым и вижу, как он во время игры часто общается с соперниками, но это не повод начинать травлю игрока фанатами и охотиться за ним на поле.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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