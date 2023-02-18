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Нуньес травмировал плечо, а Клопп оценил его шансы сыграть против «Мадрида»

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Не все так страшно.

Юрген Клопп во время предматчевой пресс-конференции заявил, что не исключает участие Дарвина Нуньеса в игре против «Мадрида».

«Шанс есть (сыграть). Сегодня оценим его состояние. Когда мы узнаем как он, то примем окончательное решение».

Нуньес в матче против «Ньюкасла» травмировал плечо. Первоначально сообщалось, что он точно пропустит матч Лиги чемпионов. В старте он вряд ли появится, там его заменит вернувшийся после повреждения Диогу Жота.

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