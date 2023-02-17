Жота в старте? Размышляем на тему состава «Ливерпуля» в матче с «Мадридом»
«Ливерпуль» примет «Реал Мадрид» на «Энфилде» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Красные» жаждут отомстить после поражения в финале турнира в прошлом сезоне.
Участие Дарвина Нуньеса в матче под вопросом после травмы плеча, которую футболист получил в матче с «Ньюкаслом». Тьяго, Луис Диас и Ибраима Конате точно пропустят игру.
У «Мадрида» тоже есть потери: Тони Кроос и Орельен Тчуамени заболели гриппом.
Давайте предположим, как будет выглядеть стартовый состав Юргена Клоппа завтра вечером:
Согласны? Пишете ваши предположения в комментариях.
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