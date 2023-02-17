Жота в старте? Размышляем на тему состава «Ливерпуля» в матче с «Мадридом»

«Ливерпуль» примет «Реал Мадрид» на «Энфилде» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Красные» жаждут отомстить после поражения в финале турнира в прошлом сезоне.

Участие Дарвина Нуньеса в матче под вопросом после травмы плеча, которую футболист получил в матче с «Ньюкаслом». Тьяго, Луис Диас и Ибраима Конате точно пропустят игру.

У «Мадрида» тоже есть потери: Тони Кроос и Орельен Тчуамени заболели гриппом.

Давайте предположим, как будет выглядеть стартовый состав Юргена Клоппа завтра вечером:

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