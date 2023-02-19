Нуньес изменился в лице, когда услышал, как фанаты «Ливерпуля» скандируют его имя после гола в ворота «Ньюкасла»

В 24-м туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Ньюкасл».

В том матче за «красных» забили те, чьих голов каждую игру ждут болельщики команды Клоппа – Гакпо и Нуньес. Футболистов критикуют за низкую результативность у ворот соперника. В матче с «Ньюкаслом» парни ответили хейтерам.

На 10-й минуте Нуньес открыл счет. Выездной сектор фанатов «Ливерпуля» стал скандировать имя уругвайца. Услышав крики фанатов, Дарвин изменился в лице – ему явно польстила такая поддержка болельщиков.

Рады за Дарвина?