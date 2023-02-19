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Нуньес изменился в лице, когда услышал, как фанаты «Ливерпуля» скандируют его имя после гола в ворота «Ньюкасла»

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В 24-м туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Ньюкасл».

В том матче за «красных» забили те, чьих голов каждую игру ждут болельщики команды Клоппа – Гакпо и Нуньес. Футболистов критикуют за низкую результативность у ворот соперника. В матче с «Ньюкаслом» парни ответили хейтерам.

На 10-й минуте Нуньес открыл счет. Выездной сектор фанатов «Ливерпуля» стал скандировать имя уругвайца. Услышав крики фанатов, Дарвин изменился в лице – ему явно польстила такая поддержка болельщиков.

Рады за Дарвина?

1 комментарий

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Санжар Уразбаев
Он долго этого ждал , заслужил ))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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