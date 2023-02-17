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До зоны ЛЧ − рукой подать. «Ливерпуль» за несколько туров поправил положение в АПЛ

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Шанс квалифицироваться в сильнейший еврокубок велик.

В последних шести матчах АПЛ команда Юргена Клоппа набрала всего семь баллов из восемнадцати возможных. Однако две победы подряд позволили команде приблизиться к зоне Лиги чемпионов на расстояние в шесть баллов.

Это произошло благодаря тому, что, во-первых, «Ливерпуль» обыграл прямого конкурента за четверку «Ньюкасл», а «Тоттенхэм» в предыдущем туре проиграл «Лестеру». Во-вторых, «Брайтон» сенсационно оступился в игре с «Фулхэмом». Команда Де Дзерби создала огромное количество моментов, но забить не смогла (0:1).

При этом у «красных» есть один матч в запасе − перенесенный из-за смерти королевы Елизаветы II тур против «Челси».

Как думаете, сможет ли «Ливерпуль» по итогам сезона попасть в четверку и отобраться в Лигу чемпионов? Пишите в комментариях.

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