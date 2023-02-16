«Надеюсь, это никогда не повторится». Клопп рассержен из-за ЧМ посреди сезона, некоторые игроки пашут с июля 2021-го

«Ливерпуль» проиграл 5 из 11 матчей после чемпионата мира. В начале февраля команда потеряла ван Дейка и с тех пор выиграла всего две игры.

Юрген Клопп считает, что перерыв на чемпионате мира нанес удар по многим командам, но особенно по «Ливерпулю».

«Всегда было ясно, что чемпионат мира в середине сезона окажет огромное влияние, но кто-то справляется с этим лучше, а кто-то – хуже. Кто-то тренировался больше, кто-то играл меньше – общего не было.

С начала сезона прошло много времени, а большинство наших парней играли предыдущий сезон-2021/22 до самого конца. С июля 2021 года у некоторых был отпуск всего на две с половиной недели, остальное – тренировки и тренировки.

Вирджил сыграл во всех этих матчах, и теперь он выбыл на некоторое время, Ибу [Конате] не сыграл столько игр, но до последнего выступал так же хорошо на чемпионате мира: не всегда играл, но всегда был на тренировках, так что организм принимает это.

Мы не можем быть готовы к тому, чего никогда раньше не испытывали. Так что я просто надеюсь, что ЧМ в середине сезоне никогда больше не повторится», – рассердился Клопп.