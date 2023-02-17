Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения «Ливерпулю» и «Эвертону» после массовой потасовки в дерби

Футбольная ассоциация Англии предъявила «Ливерпулю» и «Эвертону» обвинения в массовых беспорядках во время мерсисайджского дерби в понедельник.

Инцидент произошел на 86-й минуте игры после разногласий между голкипером «Эвертона» Джорданом Пикфордом и Эндрю Робертсоном. Оба игрока впоследствии получили желтые карточки.

В потасовке участвовали игроки со скамейки запасных «Ливерпуля», в том числе и Вирджил Ван Дейк, прежде чем ее удалось прекратить. «Ливерпуль» тогда вел со счетом 2:0.

ФА обвиняет оба клуба в том, что они не смогли проследить за поведением своих игроков и удержать их от провокаций.

Обеим командам дали время до 20 февраля, чтобы ответить на обвинения.

Если вина будет доказана, обе команды могут быть оштрафованы за правонарушение.