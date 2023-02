«Спасибо, что готовите Беллингема к «Энфилду»: болельщики «Ливерпуля» в восторге от YNWA в исполнении фанатов «Боруссии»

Красиво исполнили перед матчем с «Челси».

Все болельщики «Ливерпуля» спят и видят, когда звезда «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем перейдет в их клуб. Возможно, так и будет, а пока фанаты Дортмунда исполнили всем стадионом главную песню «Энфилда» - You will never walk alone.

В соцсетях фанаты «красных» тут же разразились восторгами, а некоторые шутят, что так «Боруссия» готовит Джуда к переезду в «Ливерпуль».